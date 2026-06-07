Kal ka Panchang 8 June 2026: कल है महादेव को प्रिय सोमवार का खास दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 8 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 8 जून 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 9 जून को सुबह 03:23 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 8 जून को सुबह 09:09 बजे तक शततार्क नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 09:27 बजे तक विष्कुंभ योग रहेगा उसके बााद प्रीति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 8 जून 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: अष्टमी (9 जून सुबह 03:23 बजे तक) उसके बाद नवमी तिथि

नक्षत्र: शततार्क नक्षत्र (सुबह 09:09 बजे तक) उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

योग: विष्कुंभ योग (सुबह 09:27 बजे तक) उसके बाद प्रीति योग

करण: बालव करण (दोपहर 03:29 बजे तक) उसके बाद कौलव करण

चंद्र राशि: कुंभ (9 जून सुबह 03:36 बजे तक) उसके बाद मीन

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:17 से सुबह 08:59 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:53

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:18

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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