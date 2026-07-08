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Aaj ka Panchang 8 July 2026: आज बुधवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 8 July 2026: आज 8 जुलाई 2026,  बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज  दोपहर 12:21 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 8 जुलाई  2026,  बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 8, 2026 6:33:38 AM IST

आज का पंचांग 8 जुलाई 2026
आज का पंचांग 8 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 8July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 8 जुलाई 2026,  बुधवार का पावन दिन है,,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज दोपहर 12:21 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ ही दोपहर 03:59 बजे तक रेवती नक्षत्र, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 12:37 बजे तक अतिगंड योग रहेगा उसके बााद सुकर्मा योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 8 जुलाई 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: अष्टमी तिथि (दोपहर 12:21 बजे तक) उसके बाद नवमी तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (दोपहर 03:59 बजे तक) उसके बाद अश्विनी नक्षत्र
  • योग: अतिगंड योग (दोपहर 12:37 बजे तक) उसके बाद सुकर्मा योग
  • करण: कौलव करण (दोपहर 12:21 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण
  • चंद्र राशि: मीन (दोपहर 03:59 बजे तक) उसके बाद मेष
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: दोपहर 12:32 से दोपहर 02:15 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:41
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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