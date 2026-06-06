Kal ka Panchang 7 June 2026: रविवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 7 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 7 जून 2026, रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो 8 जून को सुबह 03:24 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 7 जून को सुबह 07:55 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र, उसके बाद शततारका नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 10:01 बजे तक वैधृति योग रहेगा उसके बााद विष्कुंभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 7 जून 2026

वार : रविवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: सप्तमी (8 जून को सुबह 03:24 बजे तक) उसके बाद अष्टमी तिथि

नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (सुबह 07:55 बजे तक) उसके बाद शततारका नक्षत्र

योग: वैधृति योग (सुबह 10:01 बजे तक) उसके बाद विष्कुंभ योग

करण: विष्टि भद्र करण (दोपहर 03:07 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: कुंभ

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 05:35 से शाम 07:18 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:58 से दोपहर 12:53

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:18

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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