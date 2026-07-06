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Kal ka Panchang 7 July 2026: कल कलाष्टमी का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 7 July 2026: कल 7 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो 7 जुलाई दोपहर 01:24 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 7 जुलाई  2026, मंगलवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 6, 2026 5:02:39 PM IST

आज का पंचांग 7 जुलाई 2026
आज का पंचांग 7 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 7July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 7 जुलाई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो 7 जुलाई दोपहर 01:24 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी. साथ ही शाम 04:23 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 02:30 बजे तक शोभन योग रहेगा उसके बााद अतिगंड योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 7 जुलाई 2026
  • वार : मंगलवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: सप्तमी तिथि (दोपहर 01:24 तक) उसके बाद अष्टमी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र (शाम 04:23 तक) उसके बाद रेवती नक्षत्र
  • योग: शोभन योग (दोपहर 02:30 तक) उसके बाद अतिगंड योग
  • करण: भाव करण (दोपहर 01:24 तक) उसके बाद बलवा करण
  • चंद्र राशि: मीन
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: दोपहर 03:58 से शाम 05:40 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:40
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchaghome-hero-pos-10
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