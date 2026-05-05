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Kal ka Panchang 6 May 2026: बुधवार का दिन है विशेष, द्रिक पंचाग से जान लें आज दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 6 May 2026: कल 6 मई 2026, बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो सुबह 07:51 बजे तक रहेगी उसके बाद पंचमी  तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,6 मई  2026, बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 5, 2026 3:07:56 PM IST

आज का पंचांग, ​​6 मई 2026
आज का पंचांग, ​​6 मई 2026


Kal Ka Panchang 6 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 6 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी  तिथि है,जो सुबह 07:51 बजे तक रहेगी उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ दोपहर 03:53  बजे तक मूल नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 7 मई को रात 01:11 बजे तक सिद्ध योग रहेगा उसके बााद साध्य योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 6 मई 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : वैशाख
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ    
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष           
  • तिथि: चतुर्थी तिथि (सुबह 07:51 बजे तक) उसके बाद पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: मूल नक्षत्र (दोपहर 03:53 बजे तक) उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • योग: सिद्ध योग (7 मई को रात 01:11 बजे तक) उसके बाद साध्य योग
  • करण: बालव करण (सुबह 07:51 बजे तक) उसके बाद कौलव करण
  • चंद्र राशि: धनु
  • सूर्य राशि: मेष
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 12:23 से दोपहर 02:02 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:46
  • सूर्यास्त : शाम 07:01
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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