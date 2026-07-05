Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 6 July 2026: कल 6 जुलाई 2026, सोमवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो 6 जुलाई दोपहर 01:47 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 6 जुलाई  2026, सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 6, 2026 7:17:26 AM IST

आज का पंचांग 6 जुलाई 2026
आज का पंचांग 6 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 6 July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 6 जुलाई 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी  तिथि है, जो 6 जुलाई दोपहर 01:47 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी. साथ ही शाम 04:07 बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 03:50 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा उसके बााद शोभन योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 6 जुलाई 2026
  • वार : सोमवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: षष्ठी तिथि (दोपहर 01:47 तक) उसके बाद सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (शाम 04:07 तक) उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • योग: सौभाग्य योग (दोपहर 03:50 तक) उसके बाद शोभन योग
  • करण: वणिज करण (दोपहर 01:47 तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: कुंभ (सुबह 09:56 तक) उसके बाद मीन
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 07:23 से सुबह 09:06 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:40
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Kal ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम