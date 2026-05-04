Kal ka Panchang 5 May 2026: कल दोपहर बाद बन रहा ये खास मुहूर्त, द्रिक पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 5 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 5 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ दोपहर 12:54 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 6 मई को रात 12:16 बजे तक शिव योग रहेगा उसके बााद सिद्ध योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 5 मई 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : वैशाख

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (दोपहर 12:54 बजे तक) उसके बाद मूल नक्षत्र

योग: शिव योग (6 मई को रात 12:16 बजे तक) उसके बाद सिद्ध योग

करण: भाव करण (शाम 06:37 बजे तक) उसके बाद बलवा करण

चंद्र राशि: वृश्चिक (दोपहर 12:54 बजे तक) उसके बाद धनु

सूर्य राशि: मेष

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 03:42 से शाम 05:21 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:50

सूर्योदय: सुबह 05:47

सूर्यास्त : शाम 07:00

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.