Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 5 June 2026: कल 5 जून  2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो 6 जून रात 01:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,5 जून  2026, सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 4, 2026 1:29:22 PM IST

आज का पंचांग 5 जून 2026
आज का पंचांग 5 जून 2026


Kal Ka Panchang 5 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 5 जून 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो 6 जून रात 01:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी. साथ ही 6 जून को सुबह 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 09:42 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा उसके बााद इंद्र योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 5 जून 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: पंचमी (6 जून रात 01:20 बजे तक) उसके बाद षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (6 जून को सुबह 06:02 बजे तक) उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र
  • योग: ब्रह्म योग (सुबह 09:42 बजे तक) उसके बाद इंद्र योग
  • करण: कौलव करण (दोपहर 12:28 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण
  • चंद्र राशि: मकर
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 10:43 से दोपहर 12:25 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:58 से दोपहर 12:53
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:17
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 5 June 2026hindi panchag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम
Kal ka Panchang 5 June 2026: शुक्रवार को क्या है खास? सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम