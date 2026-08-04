Kal ka Panchang 5 August 2026: कल बुधवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 5 August 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: कल 5 अगस्त 2026, बुधवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात 08:42 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी. साथ ही रात 09:17 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 05:28 बजे तक शूल योग रहेगा उसके बााद गंड योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 5 अगस्त 2026

वार : बुधवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : श्रावण

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथी : सप्तमी तिथि (रात 08:42 बजे तक) उसके बाद अष्टमी तिथि

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (रात 09:17 बजे तक) उसके बाद भरणी नक्षत्र

योग: शूल योग (शाम 05:28 बजे तक) उसके बाद गंड योग

करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 09:26 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: मेष

सूर्य राशि: कर्क

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:33 से दोपहर 02:12

सूर्योदय: सुबह 05:54

सूर्यास्त : शाम 07:11

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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