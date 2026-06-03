Kal ka Panchang 4 June 2026: कल गुरुवार का विशेष दिन, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 4 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 4 जून 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो 3 जून रात 11:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 5 जून को प्रात: 03:41 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 09:02 बजे तक शुक्ल योग रहेगा उसके बााद ब्रह्म योग लग जाएगा. आइए जानते हैं आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 4 जून 2026

वार : गुरुवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: चतुर्थी (रात 11:30 बजे तक) उसके बाद पंचमी तिथि

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (5 जून को प्रात: 03:41 बजे तक) उसके बाद श्रवण नक्षत्र

योग: शुक्ल योग (सुबह 09:02 बजे तक) उसके बाद ब्रह्म योग

करण: भाव करण (सुबह 10:27 बजे तक) उसके बाद बलव करण

चंद्र राशि: धनु राशी (सुबह 07:41 बजे तक) उसके बाद मकर राशी

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 02:08 से शाम 03:51 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:58 से दोपहर 12:53

सूर्योदय: सुबह 05:34

सूर्यास्त : शाम 07:17

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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