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Kal ka Panchang 4 July 2026: कल शनिवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 4 July 2026: कल 4 जुलाई 2026, शनिवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो 4 जुलाई दोपहर 12:39 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 4 जुलाई  2026, शनिवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 3, 2026 4:50:02 PM IST

आज का पंचांग 4 जुलाई 2026
आज का पंचांग 4 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 4 July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 4 जुलाई 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो 4 जुलाई दोपहर 12:39 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ ही दोपहर 01:43 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र, उसके बाद शततारका नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 05:00 बजे तक प्रीति योग रहेगा उसके बााद आयुष्मान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 4 जुलाई 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: चतुर्थी तिथि (दोपहर 12:39 बजे तक) उसके बाद पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (दोपहर 01:43 बजे तक) उसके बाद शततारका नक्षत्र
  • योग: प्रीति योग (शाम 05:00 बजे तक) उसके बाद आयुष्मान योग
  • करण: बालव करण (दोपहर 12:39 बजे तक) उसके बाद कौलव करण
  • चंद्र राशि: कुंभ
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 09:05 से सुबह 10:48 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:39
  • सूर्यास्त : शाम 07:24
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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