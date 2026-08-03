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Kal ka Panchang 4 August 2026: कल मंगलवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 4 August 2026: कल 4 अगस्त 2026,रविवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात 10:03 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 4 अगस्त  2026,मंगलवार  के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: August 3, 2026 4:42:19 PM IST

आज का पंचांग 4 अगस्त 2026
आज का पंचांग 4 अगस्त 2026


Kal Ka Panchang 4 August 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: कल 4 अगस्त 2026,मंगलवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात 10:03 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी. साथ ही रात 09:53 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा रात 07:32 बजे तक धृति  योग रहेगा उसके बााद शूल  योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 4 अगस्त 2026
  • वार : मंगलवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : श्रावण
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष              
  • तिथि: षष्ठी तिथि (रात 10:03 बजे तक) उसके बाद सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (रात 09:53 बजे तक) उसके बाद अश्विनी नक्षत्र
  • योग: धृति योग (रात 07:32 बजे तक) उसके बाद शूल योग
  • करण: गरज करण (सुबह 10:32 बजे तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: मीन (रात 09:53 बजे तक) उसके बाद  मेष
  • सूर्य राशि: कर्क
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 03:52 से शाम 05:32
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:54
  • सूर्यास्त : शाम 07:12
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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