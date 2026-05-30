Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 31 May 2026: कल रविवार को इस खास मुहूर्त में करें पूजा,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 31 May 2026: कल रविवार को इस खास मुहूर्त में करें पूजा,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 31 May 2026: कल 31 मई 2026, रविवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो 31 मई दोपहर 02:14 तक तक बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 31 मई  2026, रविवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 30, 2026 4:41:51 PM IST

आज का पंचांग 31 मई 2026
आज का पंचांग 31 मई 2026


Kal Ka Panchang 31 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 31 मई 2026, रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो 30 मई दोपहर 02:14 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी. साथ शाम 04:11 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 1 जून सुबह 06:18 बजे तक सिद्ध योग रहेगा उसके बााद साध्य योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 31 मई 2026
  • वार : रविवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि : पूर्णिमा (दोपहर 02:14 तक) उसके बाद प्रथम तिथि
  • नक्षत्र : अनुराधा नक्षत्र (शाम 04:11 तक) उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र
  • योग : सिद्ध योग (1 जून 06:18 तक) उसके बाद साध्य योग
  • करण : भाव करण (दोपहर 02:14 तक) उसके बाद बलव करण
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 05:32 से शाम 07:15 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:52
  • सूर्योदय: सुबह 05:35
  • सूर्यास्त : शाम 07:15
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 31 May 2026hindi panchag
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