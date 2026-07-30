Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 31 July 2026: कल शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 31 July 2026: कल शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 31 July 2026: कल 31 जुलाई 2026,शुक्रवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो रात 10:31 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 31 जुलाई  2026,शुक्रवार  के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 30, 2026 5:01:53 PM IST

आज का पंचांग 31 जुलाई 2026
आज का पंचांग 31 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 31 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: कल 31 जुलाई 2026,शुक्रवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो रात 10:31 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 31 जुलाई को शाम 07:26   बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद शततारका नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 31 जुलाई रात 11:53 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा उसके बााद शोभन योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 31 जुलाई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : श्रावण
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष              
  • तिथि: द्वितीया तिथि (रात 10:31 बजे तक) उसके बाद तृतीया तिथि
  • नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (शाम 07:26 बजे तक) उसके बाद शततारका नक्षत्र
  • योग: सौभाग्य योग (रात 11:53 बजे तक) उसके बाद शोभन योग
  • करण: तैतुला करण (सुबह 10:04 बजे तक) उसके बाद गरज करण
  • चंद्र राशि: मकर (सुबह 06:37 बजे तक) उसके बाद कुंभ
  • सूर्य राशि: कर्क
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 10:53 से दोपहर 12:33
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:52
  • सूर्यास्त : शाम 07:14
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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