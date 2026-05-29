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Aaj ka Panchang 30 May 2026: आज शनिवार का विशेष  दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 30 May 2026: आज 30 मई 2026, शनिवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 30 मई सुबह 11:57 तक तक बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 30 मई  2026, शनिवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 30, 2026 7:30:05 AM IST

आज का पंचांग, ​​30 मई 2026
आज का पंचांग, ​​30 मई 2026


Aaj Ka Panchang 30 May 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 30 मई 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 30 मई सुबह 11:57 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि हो जाएगी. साथ दोपहर 01:20 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा (31 मई को सुबह 05:24 बजे तक शिव योग रहेगा उसके बााद सिद्ध योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

आज का पंचांग तिथि | Aaj ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 30 मई 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि: चतुर्दशी (सुबह 11:57 बजे तक) उसके बाद पूर्णिमा तिथि
  • नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (दोपहर 01:20 बजे तक) उसके बाद अनुराधा नक्षत्र
  • योग: शिव योग (31 मई को सुबह 05:24 बजे तक) उसके बाद सिद्ध योग
  • करण: वणिज करण (सुबह 11:57 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: तुला (सुबह 06:38 बजे तक) उसके बाद वृश्चिक
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 08:59 से सुबह 10:42 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:52
  • सूर्योदय: सुबह 05:35
  • सूर्यास्त : शाम 07:14
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 30 May 2026hindi panchag
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