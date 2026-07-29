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Kal ka Panchang 30 July 2026: आज गुरुवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 30 July 2026: कल 30 जुलाई 2026,गुरुवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है, जो रात 09:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 30 जुलाई  2026,गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 29, 2026 12:51:58 PM IST

आज का पंचांग 30 जुलाई 2026
आज का पंचांग 30 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 30 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: कल 30 जुलाई 2026,गुरुवार  का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है, जो रात 09:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया  तिथि हो जाएगी. साथ ही 30 जुलाई को शाम 05:42  बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 31 जुलाई रात 12:04 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा उसके बााद सौभाग्य योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 30 जुलाई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : श्रावण
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष              
  • तिथि: प्रथम तिथि (रात 09:30 बजे तक) उसके बाद द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (शाम 05:42 बजे तक) उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र
  • योग: आयुष्मान योग (31 जुलाई रात 12:04 बजे तक) उसके बाद सौभाग्य योग
  • करण: बालव करण (सुबह 08:50 बजे तक) उसके बाद कौलव करण
  • चंद्र राशि: मकर
  • सूर्य राशि: कर्क
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 02:14 से दोपहर 03:54
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:51
  • सूर्यास्त : शाम 07:15
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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