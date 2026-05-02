Kal ka Panchang 3 May 2026: ज्येष्ठ माह का दूसरा दिन रहेगा खास! अभी नोट कर लें दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 3 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 3 मई 2026, रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो 4 मई प्रात: 03:01बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही 3 मई को सुबह 07:09 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा रात 09:44 बजे तक वरियान योग रहेगा उसके बााद परिघ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 3 मई 2026

वार : रविवार

माह (अमावस्यांत) : वैशाख

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वितीया तिथि (4 मई प्रात: 03:01 तक) उसके बाद तृतीया तिथि

नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (सुबह 07:09 तक) उसके बाद अनुराधा नक्षत्र

योग: वरियान योग (रात 09:44 तक) उसके बाद परिघ योग

करण: तैतुला करण (दोपहर 01:54 तक) उसके बाद गरज करण

चंद्र राशि: वृश्चिक

सूर्य राशि: मेष

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 05:21 से शाम 06:59 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:58 से दोपहर 12:50

सूर्योदय: सुबह 05:48

सूर्यास्त : शाम 06:59

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.