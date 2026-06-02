Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 3 June 2026: कल बुधवार को विभुवन संकष्टी चतुर्थी का खास संयोग,इस खास समय में करें पूजा,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त

Kal ka Panchang 3 June 2026: कल बुधवार को विभुवन संकष्टी चतुर्थी का खास संयोग,इस खास समय में करें पूजा,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त

Kal ka Panchang 3 June 2026: कल 3 जून 2026, बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 3 जून रात 09:21 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 3 जून  2026, बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 2, 2026 1:17:22 PM IST

आज का पंचांग 3 जून 2026
आज का पंचांग 3 जून 2026


Kal Ka Panchang 3 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 3 जून 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 3 जून रात 09:21बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी. साथ ही 4 जून रात 12:59 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद  उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 08:11बजे तक शुभ योग रहेगा उसके बााद शुक्ल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 3 जून 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: तृतीया (रात 09:21 बजे तक) उसके बाद चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (4 जून रात 12:59 बजे तक) उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
  • योग: शुभ योग (सुबह 08:11 बजे तक) उसके बाद शुक्ल योग
  • करण: वणिज करण (सुबह 08:12 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: धनु
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 12:25 से दोपहर 02:08 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:16
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 3 June 2026hindi panchag
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