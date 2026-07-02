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Kal ka Panchang 3 July 2026: कल शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 3 July 2026: कल 3 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 3 जुलाई सुबह 11:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 3 जुलाई  2026, शुक्रवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 2, 2026 4:29:32 PM IST

आज का पंचांग 3 जुलाई 2026
आज का पंचांग 3 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 3 July 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 3 जुलाई 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो  3 जुलाई सुबह 11:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी. साथ ही सुबह 11:46 बजे तक श्रवण नक्षत्र, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 04:59 बजे तक विष्कुंभ योग रहेगा उसके बााद प्रीति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 3 जुलाई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: तृतीया तिथि (सुबह 11:20 बजे तक) उसके बाद चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (सुबह 11:46 बजे तक) उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र
  • योग: विष्कुंभ योग (शाम 04:59 बजे तक) उसके बाद प्रीति योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 11:20 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: मकर (4 जुलाई रात 12:47 बजे तक) उसके बाद कुंभ राशी
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 10:48 से दोपहर 12:31 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:39
  • सूर्यास्त : शाम 07:24
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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