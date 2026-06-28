Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 29 June  2026: कल  सोमवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 29 June  2026: कल  सोमवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 29 June  2026: कल 29 जून 2026,  सोमवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा  तिथि है, जो 30 जून सुबह 05:25 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,29 जून 2026,  सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 28, 2026 4:29:04 PM IST

आज का पंचांग 29 जून 2026
आज का पंचांग 29 जून 2026


Kal Ka Panchang 29 June  2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 29 जून 2026,   सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा  तिथि है, जो 30 जून सुबह 05:25 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी. साथ ही 30 जून सुबह 04:03 बजे तक मूल नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 02:25 बजे तक  शुक्ल योग रहेगा उसके बााद  ब्रह्म योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 29 जून 2026
  • वार : सोमवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि : पूर्णिमा तिथी (30 जून सुबह 05:25 बजे तक) उसके बाद प्रथम तिथी                      
  •  नक्षत्र : मूल नक्षत्र (30 जून सुबह 04:03 बजे तक) उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • योग : शुक्ल योग (दोपहर 02:25 बजे तक) उसके बाद ब्रह्म योग
  • करण : विष्टि भद्र करण (शाम 04:16 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 07:20 से सुबह 09:04 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58
  • सूर्योदय: सुबह 05:37
  • सूर्यास्त : शाम 07:24
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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