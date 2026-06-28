Kal ka Panchang 29 June  2026: कल  सोमवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 29 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 29 जून 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, जो 30 जून सुबह 05:25 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम तिथि हो जाएगी. साथ ही 30 जून सुबह 04:03 बजे तक मूल नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 02:25 बजे तक शुक्ल योग रहेगा उसके बााद ब्रह्म योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 29 जून 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि : पूर्णिमा तिथी (30 जून सुबह 05:25 बजे तक) उसके बाद प्रथम तिथी

नक्षत्र : मूल नक्षत्र (30 जून सुबह 04:03 बजे तक) उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

योग : शुक्ल योग (दोपहर 02:25 बजे तक) उसके बाद ब्रह्म योग

करण : विष्टि भद्र करण (शाम 04:16 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि : धनु

सूर्य राशि : मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:20 से सुबह 09:04 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58

सूर्योदय: सुबह 05:37

सूर्यास्त : शाम 07:24

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi