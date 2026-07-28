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Kal ka Panchang 29 July 2026: आज बुधवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 29 July 2026: कल 29 जुलाई 2026,बुधवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की  पूर्णिमा तिथि है, जो रात 08:05 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम  तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 29 जुलाई  2026,बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 28, 2026 1:42:10 PM IST

आज का पंचांग 29 जुलाई 2026
आज का पंचांग 29 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 29 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: कल 28 जुलाई 2026,बुधवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की  पूर्णिमा तिथि है, जो रात 08:05 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रथम  तिथि हो जाएगी. साथ ही 29 जुलाई को दोपहर 03:36  बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 29 जुलाई रात 11:57 बजे तक प्रीति योग रहेगा उसके बााद आयुष्मान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 29 जुलाई 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: पूर्णिमा तिथि (रात 08:05 बजे तक) उसके बाद प्रथम तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 03:36 बजे तक) उसके बाद श्रवण नक्षत्र
  • योग: प्रीति योग (रात 11:57 बजे तक) उसके बाद आयुष्मान योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 07:14 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: मकर
  • सूर्य राशि: कर्क
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:33 से दोपहर 02:14
  • सूर्योदय: सुबह 05:51
  • सूर्यास्त : शाम 07:16
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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