Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 28 June  2026: कल  रविवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 28 June  2026: कल  रविवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 28 June  2026: कल 28 जून 2026,  रविवारका दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 29 जून प्रात: 03:06 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,28 जून 2026,  रविवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 27, 2026 1:13:01 PM IST

Kal ka Panchang 28 June  2026: कल  रविवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम


Kal Ka Panchang 28 June  2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 28 जून 2026,   रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो 29 जून प्रात: 03:06 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि हो जाएगी. साथ ही 29 जून रात 01:08  बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 01:28 बजे तक शुभ योग रहेगा उसके बााद  शुक्ल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 28 जून 2026
  • वार : रविवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि : चतुर्दशी राशि (29 जून प्रात: 03:06 बजे तक) उसके बाद पूर्णिमा
  • नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (29 जून रात 01:08 बजे तक) उसके बाद मूल नक्षत्र
  • योग: शुभ योग (दोपहर 01:28 बजे तक) उसके बाद शुक्ल योग
  • करण: गरज करण (दोपहर 01:54 बजे तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: वृश्चिक (29 जून दोपहर 01:08 बजे तक) उसके बाद धनु
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 05:40 से शाम 07:23 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:03 से दोपहर 12:58
  • सूर्योदय: सुबह 05:37
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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