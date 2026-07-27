Kal ka Panchang 28 July 2026: आज मंगलवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 28 July 2026 | Kal Ka Subh Muhurat: कल 28 जुलाई 2026,मंगलवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो शाम 06:18 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 28 जुलाई को दोपहर 01:10 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 28 जुलाई रात 11:32 बजे तक विष्कुंभ योग रहेगा उसके बााद प्रीति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 28 जुलाई 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: चतुर्दशी तिथि (शाम 06:18 बजे तक) उसके बाद पंचमी तिथि

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 01:10 बजे तक) उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

योग: विष्कुंभ योग (रात 11:32 बजे तक) उसके बाद प्रीति योग

करण: वणिज करण (शाम 06:18 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण

चंद्र राशि: धनु (रात 07:48 बजे तक) उसके बाद मकर

सूर्य राशि: कर्क

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 03:55 से शाम 05:35 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00

सूर्योदय: सुबह 05:50

सूर्यास्त : शाम 07:16

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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