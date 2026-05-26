Kal ka Panchang 27 May 2026: कल किस समय रहेगा सबसे शुभ मुहूर्त? राहुकाल से लेकर चौघड़िया तक, पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 27 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 27 मई 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो 27 मई सुबह 06:21 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 28 मई को सुबह 08:07 तक चित्रा नक्षत्र, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 28 मई को सुबह 03:24 बजे तक व्यतिपात योग रहेगा उसके बााद वरियान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



दिनांक : 27 मई 2026

वार : बुधवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: एकादशी (सुबह 06:21 तक) उसके बाद द्वादशी तिथि

नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र (28 मई को सुबह 08:07 तक) उसके बाद स्वाति नक्षत्र

योग: व्यतिपात योग (28 मई को सुबह 03:24 तक) उसके बाद वरियान योग

करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 06:21 तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: कन्या (शाम 06:59 तक) उसके बाद तुला

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 12:24 से दोपहर 02:05 बजे तक

सूर्योदय: सुबह 05:36

सूर्यास्त : शाम 07:12

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



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