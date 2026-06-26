Kal ka Panchang 27 June  2026: कल शनिवार का खास दिन, इस खास मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 27 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 27 जून 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो 27 जून दोपहर 12:43 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी. साथ ही रात 10:10 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 12:31 बजे तक साध्य योग रहेगा उसके बााद शुभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 27 जून 2026

वार : शनिवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: त्रयोदशी (दोपहर 12:43 बजे तक) उसके बाद चतुर्दशी तिथि

नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (रात 10:10 बजे तक) उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र

योग: साध्य योग (दोपहर 12:31 बजे तक) उसके बाद शुभ योग

करण: कौलव करण (सुबह 11:32 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण

चंद्र राशि: वृश्चिक

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 09:03 से सुबह 10:47 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57

सूर्योदय: सुबह 05:36

सूर्यास्त : शाम 07:23

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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