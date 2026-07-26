Kal ka Panchang 27 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 27 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 27 जुलाई 2026,सोमवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर04:14 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 27 जुलाई को सुबह 10:28 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाषाढा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 27 जुलाई रात 10:54 बजे तक वैधृति योग रहेगा उसके बााद विष्कुंभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 27 जुलाई 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि : त्रयोदशी तिथि (दोपहर 04:14 तक) उसके बाद चतुर्दशी तिथि

नक्षत्र : मूल नक्षत्र (सुबह 10:28 तक) उसके बाद पूर्वाषाढा नक्षत्र

योग : वैधृति योग (रात 10:54 तक) उसके बाद विष्कुंभ योग

करण : तैतुला करण (दोपहर 04:14 तक) उसके बाद गरज करण

चंद्र राशि : धनु

सूर्य राशि : कर्क

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:31 से सुबह 09:12 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00

सूर्योदय: सुबह 05:50

सूर्यास्त : शाम 07:17

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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