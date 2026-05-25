Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में

Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में

Kal ka Panchang 26 May 2026: कल 26 मई 2026, मंगलवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो 27 मई तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 26 मई  2026, सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 25, 2026 1:00:08 PM IST

Aaj Ka Panchang  26 May 2026
Aaj Ka Panchang  26 May 2026


Kal Ka Panchang 26 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 26 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो 27 मई तक रहेगी. साथ27 मई सुबह 05:56 बजे तक हस्त नक्षत्र, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 27 मई सुबह 03:09 बजे तक सिद्धि योग रहेगा उसके बााद व्यतिपात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 26 मई 2026
  • वार : मंगलवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तारीख: एकादशी
  • नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (27 मई सुबह 05:56 बजे तक) उसके बाद चित्रा नक्षत्र
  • योग: सिद्धि योग (27 मई सुबह 03:09 बजे तक) उसके बाद व्यतिपात योग
  • करण: वणिज करण (27 मई शाम 05:42 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: कन्या
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 03:48 से शाम 05:30 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:51
  • सूर्योदय: सुबह 05:36
  • सूर्यास्त : शाम 07:12
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में
Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में
Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में
Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में