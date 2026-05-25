Kal ka Panchang 26 May 2026: कल चौथे बड़े मंगल का शुभ संयोग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में

Kal Ka Panchang 26 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 26 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो 27 मई तक रहेगी. साथ27 मई सुबह 05:56 बजे तक हस्त नक्षत्र, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 27 मई सुबह 03:09 बजे तक सिद्धि योग रहेगा उसके बााद व्यतिपात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 26 मई 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तारीख: एकादशी

नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (27 मई सुबह 05:56 बजे तक) उसके बाद चित्रा नक्षत्र

योग: सिद्धि योग (27 मई सुबह 03:09 बजे तक) उसके बाद व्यतिपात योग

करण: वणिज करण (27 मई शाम 05:42 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: कन्या

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 03:48 से शाम 05:30 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:51

सूर्योदय: सुबह 05:36

सूर्यास्त : शाम 07:12

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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