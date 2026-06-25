Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 26 June  2026: कल शुक्रवार का खास दिन, इस विशेष मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 26 June  2026: कल शुक्रवार का खास दिन, इस विशेष मुहूर्त में करें पूजा; पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 26 June  2026: कल 26 जून 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो 26 जून रात 10:22 बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,26 जून 2026, शुक्रवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 25, 2026 12:51:38 PM IST

आज का पंचांग 26 जून 2026
आज का पंचांग 26 जून 2026


Kal Ka Panchang 26 June  2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 26 जून 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो 26 जून रात 10:22 बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो जाएगी. साथ ही शाम 07:15 बजे तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 11:38 बजे तक सिद्ध योग रहेगा उसके बााद साध्य योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 26 जून 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि: द्वादशी (रात 10:22 बजे तक) उसके बाद त्रयोदशी तिथि
  • नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (शाम 07:15 बजे तक) उसके बाद अनुराधा नक्षत्र
  • योग: सिद्ध योग (सुबह 11:38 बजे तक) उसके बाद साध्य योग
  • करण: भाव करण (सुबह 09:14 बजे तक) उसके बाद बलव करण
  • चंद्र राशि: तुला राशी (दोपहर 12:32 बजे तक) उसके बाद वृश्चिक राशी
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 10:46 से दोपहर 12:30 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57
  • सूर्योदय: सुबह 05:36
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

 

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Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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