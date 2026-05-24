Kal ka Panchang 25 May 2026: कल भगवान शिव को समर्पित सोमवार का दिन पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल के बारे में

Kal Ka Panchang 25 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 25 मई 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो 26 मई सुबह 05:10 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी. साथ 26 मई सुबह 04:08 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 26 मई सुबह 03:14 बजे तक वज्र योग रहेगा उसके बााद सिद्धि योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 25 मई 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: दशमी (26 मई सुबह 05:10 बजे तक) उसके बाद एकादशी तिथि

नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (26 मई सुबह 04:08 बजे तक) उसके बाद हस्त नक्षत्र

योग: वज्र योग (26 मई सुबह 03:14 बजे तक) उसके बाद सिद्धि योग

करण: तैतुला करण (शाम 04:46 बजे तक) उसके बाद गरज करण

चंद्र राशि: सिंह (सुबह 09:06 बजे तक) उसके बाद कन्या

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:18 से सुबह 09:00 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:51

सूर्योदय: सुबह 05:36

सूर्यास्त : शाम 07:12

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi