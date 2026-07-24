Home > एस्ट्रो > Aaj ka Panchang 25 July 2026: आज शनिवार व एकादशी का खास संयोंग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 25 July 2026: आज शनिवार व एकादशी का खास संयोंग,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 25 July 2026: आज 25 जुलाई 2026,शनिवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 11:34 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 25 जुलाई  2026,शनिवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 24, 2026 3:34:47 PM IST

आज का पंचांग 25 जुलाई 2026
आज का पंचांग 25 जुलाई 2026


Kal Ka Panchang 25 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: कल 25 जुलाई 2026,शनिवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह11:34 बजे तक रहेगी, उसके बादद्वादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 26 जुलाई को सुबह 07:34 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद  मूल नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 25 जुलाई रात 09:08  बजे तक ब्रह्म योग रहेगा उसके बााद इंद्र योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 25 जुलाई 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: एकादशी तिथि (सुबह 11:34 बजे तक) उसके बाद द्वादशी तिथि
  • नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (26 जुलाई सुबह 07:34 बजे तक) उसके बाद मूल नक्षत्र
  • योग: ब्रह्म योग (रात 09:08 बजे तक) उसके बाद इंद्र योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 11:34 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: वृश्चिक
  • सूर्य राशि: कर्क
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 09:11 से सुबह 10:52 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00
  • सूर्योदय: सुबह 05:49
  • सूर्यास्त : शाम 07:18
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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