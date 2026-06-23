Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 24 June 2026: कल दशमी और एकादशी का दुर्लभ संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 24 June 2026: कल दशमी और एकादशी का दुर्लभ संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 24 June 2026: कल 24 जून 2026, बुधवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो 24 जून शाम 06:12 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,24 जून 2026, बुधवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 23, 2026 1:34:50 PM IST

आज का पंचांग 24 जून 2026
आज का पंचांग 24 जून 2026


Kal Ka Panchang 24 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 23 जून 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो 24 जून शाम 06:12 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी. साथ दोपहर 01:58 बजे तक चित्रा नक्षत्र, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 10:22 बजे तक परिघ  योग रहेगा उसके बााद शिव योग लग जाएगा. आइए जानते हैं आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 24 जून 2026
  • वार : बुधवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि : दशमी (शाम 06:12 बजे तक) उसके बाद एकादशी तिथि
  • नक्षत्र : चित्रा नक्षत्र (दोपहर 01:58 बजे तक) उसके बाद स्वाति नक्षत्र
  • योग : परिघ योग (सुबह 10:22 बजे तक) उसके बाद शिव योग
  • करण : गरज करण (शाम 06:12 बजे तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 12:29 से दोपहर 02:13 बजे तक
  • सूर्योदय: सुबह 05:36
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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