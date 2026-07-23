Aaj ka Panchang 24 July 2026: आज शुक्रवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 24 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 24 जुलाई 2026,शुक्रवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो सुबह 09:12 बजे तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी. साथ ही 25 जुलाई को सुबह 04:36 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 24 जुलाई रात 08:10 बजे तक शुक्ल योग रहेगा उसके बााद ब्रह्म योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

आज का पंचांग तिथि | Aaj ka panchang tithi hindi

दिनांक : 24 जुलाई 2026

वार : शुक्रवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: दशमी तिथि (सुबह 09:12 बजे तक) उसके बाद एकादशी तिथि

नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (25 जुलाई को सुबह 04:36 बजे तक) उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र

योग: शुक्ल योग (रात 08:10 बजे तक) उसके बाद ब्रह्म योग

करण: गरज करण (सुबह 09:12 बजे तक) उसके बाद वणिज करण

चंद्र राशि: वृश्चिक

सूर्य राशि: कर्क

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 10:52 से दोपहर 12:33 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00

सूर्योदय: सुबह 05:48

सूर्यास्त : शाम 07:18

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

आज का पंचांग तिथि | Aaj ka panchang tithi hindi

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