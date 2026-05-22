Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल

Kal Ka Panchang 23 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 23 मई 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 24 मई सुबह 04:27 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 24 मई सुबह 02:08 बजे तक मघा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 06:13 बजे तक ध्रुव योग रहेगा उसके बााद व्याघात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 23 मई 2026

वार : शनिवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: अष्टमी (24 मई सुबह 04:27 बजे तक) उसके बाद नवमी तिथि

नक्षत्र: मघा नक्षत्र (24 मई सुबह 02:08 बजे तक) उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र

योग: ध्रुव योग (सुबह 06:13 बजे तक) उसके बाद व्याघात योग

करण: विष्टि भद्र करण (शाम 04:40 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: सिंह राशि

सूर्य राशि: वृषभ राशि

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 09:00 से सुबह 10:42 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51

सूर्योदय: सुबह 05:37

सूर्यास्त : शाम 07:11

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



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