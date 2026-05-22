Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल

Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल

Kal ka Panchang 23 May 2026: कल 23  मई 2026, शनिवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 24 मई सुबह 04:27 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 23 मई  2026, सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 22, 2026 3:48:29 PM IST

आज का पंचांग 23 मई 2026
आज का पंचांग 23 मई 2026


Kal Ka Panchang 23 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 23  मई 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 24 मई सुबह 04:27  बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ  ही 24 मई सुबह 02:08 बजे तक मघा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह  06:13 बजे तक ध्रुव योग रहेगा उसके बााद  व्याघात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 23 मई 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि: अष्टमी (24 मई सुबह 04:27 बजे तक) उसके बाद नवमी तिथि
  • नक्षत्र: मघा नक्षत्र (24 मई सुबह 02:08 बजे तक) उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र
  • योग: ध्रुव योग (सुबह 06:13 बजे तक) उसके बाद व्याघात योग
  • करण: विष्टि भद्र करण (शाम 04:40 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: सिंह राशि
  • सूर्य राशि: वृषभ राशि
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 09:00 से सुबह 10:42 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51
  • सूर्योदय: सुबह 05:37
  • सूर्यास्त : शाम 07:11
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल
Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल
Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल
Kal ka Panchang 23 May 2026: कल शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलती!पूजा से पहले जरूर जान लें पूरे दिन का शुभ-अशुभ समय और राहुकाल