Kal ka Panchang 23 June 2026: कल महेश नवमी व आखिरी बड़े मंगल का  विशेष संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 23 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 23 जून 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो 23 जून शाम 04:39 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह 11:53 बजे तक हस्त नक्षत्र, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 10:12 बजे तक वरियान योग रहेगा उसके बााद परिघ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 23 जून 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: नवमी तिथी (शाम 04:39 बजे तक) उसके बाद दशमी तिथि

नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (सुबह 11:53 बजे तक) उसके बाद चित्रा नक्षत्र

योग: वरियान योग (सुबह 10:12 बजे तक) उसके बाद परिघ योग

करण: कौलव करण (शाम 04:39 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण

चंद्र राशि: कन्या (24 जून रात 12:52 बजे तक) उसके बाद तुला

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 03:56 से शाम 05:39 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57

सूर्योदय: सुबह 05:35

सूर्यास्त : शाम 07:23

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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