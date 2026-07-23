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Aaj ka Panchang 23 July 2026: आज गुरुवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 23 July 2026: आज 23 जुलाई 2026,गुरुवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो सुबह 07:03 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 23 जुलाई  2026,गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 23, 2026 7:39:26 AM IST

आज का पंचांग 23 जुलाई 2026
आज का पंचांग 23 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 23 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 23 जुलाई 2026,गुरुवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जोजो सुबह 07:03 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 24 जुलाई रात 01:42 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 22 जुलाई शाम 07:19  बजे तक शुभ योग रहेगा उसके बााद शुक्ल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

आज का पंचांग तिथि | Aaj ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 23 जुलाई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: नवमी तिथि (सुबह 07:03 बजे तक) उसके बाद दशमी तिथि
  • नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (24 जुलाई रात 01:42 बजे तक) उसके बाद अनुराधा नक्षत्र
  • योग: शुभ योग (शाम 07:19 बजे तक) उसके बाद शुक्ल योग
  • करण: कौलव करण (सुबह 07:03 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण
  • चंद्र राशि: तुला (शाम 07:00 बजे तक) उसके बाद वृश्चिक
  • सूर्य राशि: कर्क
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: दोपहर 02:15 से दोपहर 03:56 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00
  • सूर्योदय: सुबह 05:48
  • सूर्यास्त : शाम 07:19
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • आज का पंचांग तिथि | Aaj ka panchang tithi hindi
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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