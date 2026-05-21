Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 22 May 2026: कल मां लक्ष्मी को प्रिय  शुक्रवार का दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 22 May 2026: कल मां लक्ष्मी को प्रिय  शुक्रवार का दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 22 May 2026: कल 22  मई 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 08:24 बजे तक रहेगी, उसके बाद  सप्तमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 22  मई  2026, सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 21, 2026 3:14:43 PM IST

आज का पंचांग 22 मई 2026
आज का पंचांग 22 मई 2026


Kal Ka Panchang 22 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 22  मई 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो सुबह 08:24 बजे तक रहेगी, उसके बाद  सप्तमी तिथि हो जाएगी. साथ 23 मई को सुबह 02:07 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद मघा  नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 08:18 बजे तक वृद्धि योग रहेगा उसके बााद  ध्रुव योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 22 मई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि: षष्ठी (सुबह 08:24 बजे तक) उसके बाद सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: अश्लेषा नक्षत्र (23 मई को सुबह 02:07 बजे तक) उसके बाद मघा नक्षत्र
  • योग: वृद्धि योग (सुबह 08:18 बजे तक) उसके बाद ध्रुव योग
  • करण: तैतुला करण (सुबह 06:24 बजे तक) उसके बाद गरज करण (शाम 05:38 बजे तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: कर्क (23 मई को सुबह 02:07 बजे तक) उसके बाद सिंह
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 10:42 से दोपहर 12:24 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51
  • सूर्योदय: सुबह 05:37
  • सूर्यास्त : शाम 07:10
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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