Kal ka Panchang 22 June 2026: कल मासिक दुर्गाष्टमी  व धूमावती जयंती का विशेष संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 22 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 22 जून 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 22 जून दोपहर दोपहर 03:39 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह 10:21 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 10:30 बजे तक व्यतिपात योग रहेगा उसके बााद वरियान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 22 जून 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: अष्टमी (दोपहर 03:39 तक) उसके बाद नवमी तिथि

नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (सुबह 10:21 तक) उसके बाद हस्त नक्षत्र

योग: व्यतिपात योग (सुबह 10:30 तक) उसके बाद वरियान योग

करण: भाव करण (दोपहर 03:39 तक) उसके बाद बलव करण

चंद्र राशि: कन्या

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:19 से सुबह 09:02 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:01 से दोपहर 12:56

सूर्योदय: सुबह 05:35

सूर्यास्त : शाम 07:23

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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