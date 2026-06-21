Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 22 June 2026: कल मासिक दुर्गाष्टमी  व धूमावती जयंती का विशेष संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 22 June 2026: कल मासिक दुर्गाष्टमी  व धूमावती जयंती का विशेष संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 22 June 2026: कल 22 जून 2026, सोमवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 22 जून दोपहर दोपहर 03:39 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,22 जून 2026, सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 21, 2026 1:25:24 PM IST

आज का पंचांग 22 जून 2026
आज का पंचांग 22 जून 2026


Kal Ka Panchang 22 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 22 जून 2026, सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 22 जून दोपहर दोपहर 03:39 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह 10:21 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद  हस्त नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 10:30 बजे तक व्यतिपात योग रहेगा उसके बााद वरियान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 22 जून 2026
  • वार : सोमवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि: अष्टमी (दोपहर 03:39 तक) उसके बाद नवमी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (सुबह 10:21 तक) उसके बाद हस्त नक्षत्र
  • योग: व्यतिपात योग (सुबह 10:30 तक) उसके बाद वरियान योग
  • करण: भाव करण (दोपहर 03:39 तक) उसके बाद बलव करण
  • चंद्र राशि: कन्या
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 07:19 से सुबह 09:02 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:01 से दोपहर 12:56
  • सूर्योदय: सुबह 05:35
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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Kal ka Panchang 22 June 2026: कल मासिक दुर्गाष्टमी  व धूमावती जयंती का विशेष संयोग,पंचाग से जान लें  पूजा का समय; दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

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