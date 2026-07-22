Aaj ka Panchang 22 July 2026: आज बुधवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 22 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 22 जुलाई 2026,मंगलवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो 22 जुलाई सुबह 05:16 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी. साथ ही आज रात 11:02 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 22 जुलाई शाम 06:41 बजे तक साध्य योग रहेगा उसके बााद शुभ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | Aaj ka panchang tithi hindi

दिनांक : 22 जुलाई 2026

वार : बुधवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तारीख: नवमी तिथि

नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र (रात 11:02 बजे तक) उसके बाद विशाखा नक्षत्र

योग: साध्य योग (शाम 06:41 बजे तक) उसके बाद शुभ योग

करण: बालव करण (शाम 06:06 बजे तक) उसके बाद कौलव करण

चंद्र राशि: तुला

सूर्य राशि: कर्क

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 12:33 से दोपहर 02:15 बजे तक

सूर्योदय: सुबह 05:47

सूर्यास्त : शाम 07:19

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



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