Kal ka Panchang 21June 2026: रविवार के इस खास मुहूर्त में करें पूजा, पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 21June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 21 जून 2026, रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो 21 मई दोपहर 03:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह 09:31 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावासुबह 11:20 बजे तक सिद्धि योग रहेगा उसके बााद व्यतिपात योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 21 जून 2026

वार : रविवार

माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: सप्तमी (दोपहर 03:20 तक) उसके बाद अष्टमी तिथि

नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (सुबह 09:31 तक) उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र

योग: सिद्धि योग (सुबह 11:20 तक) उसके बाद व्यतिपात योग

करण: वणिज करण (दोपहर 03:20 तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण

चंद्र राशि: सिंह (दोपहर 03:39 तक) उसके बाद कन्या राशी

सूर्य राशि: मिथुन

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 05:39 से शाम 07:22 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:01 से दोपहर 12:56

सूर्योदय: सुबह 05:35

सूर्यास्त : शाम 07:22

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi



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