Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 21 May 2026: कल का दिन क्यों माना जा रहा है बेहद खास? गुरु-पुष्य योग खोल सकता है तरक्की के नए रास्ते,जानिए गुरुवार के पंचाग के बारे में

Kal ka Panchang 21 May 2026: कल का दिन क्यों माना जा रहा है बेहद खास? गुरु-पुष्य योग खोल सकता है तरक्की के नए रास्ते,जानिए गुरुवार के पंचाग के बारे में

Kal ka Panchang  21 May 2026: कल  21 मई 2026,गुरुवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 08:26 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 21 मई  2026, गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 20, 2026 12:37:46 PM IST

आज का पंचांग 21 मई 2026
आज का पंचांग 21 मई 2026


Kal Ka Panchang  21 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल  21 मई 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो सुबह 08:26 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह प्रात 02:48 बजे तक पुष्य नक्षत्र, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 10:57 तक गंड योग रहेगा उसके बााद वृद्धि योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 21 मई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि: पंचमी (सुबह 08:26 तक) उसके बाद षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (प्रात 02:48 तक) उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र
  • योग: गंड योग (सुबह 10:57 तक) उसके बाद वृद्धि योग
  • करण: बालव करण (सुबह 08:26 तक) उसके बाद कौलव करण
  • चंद्र राशि: कर्क
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 02:05 से दोपहर 03:47 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51
  • सूर्योदय: सुबह 05:38
  • सूर्यास्त : शाम 07:09
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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