Aaj ka Panchang 21 July 2026: आज मंगलवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 21 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 21 जुलाई 2026,मंगलवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो 22 जुलाई सुबह 05:16 बजे तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि हो जाएगी. साथ ही आज रात 08:48 बजे तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 21 जुलाई शाम 06:24 बजे तक सिद्ध योग रहेगा उसके बााद साध्य योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग

दिनांक : 21 जुलाई 2026

वार : मंगलवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: अष्टमी तिथि (22 जुलाई सुबह 05:16 बजे तक) उसके बाद नवमी तिथि

नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र (रात 08:48 बजे तक) उसके बाद स्वाति नक्षत्र

योग: सिद्ध योग (शाम 06:24 बजे तक) उसके बाद साध्य योग

करण: विष्टि भद्र करण (शाम 04:34 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: कन्या (सुबह 07:54 बजे तक) उसके बाद तुला

सूर्य राशि: कर्क

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 03:56 से शाम 05:38 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00

सूर्योदय: सुबह 05:47

सूर्यास्त : शाम 07:20

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.