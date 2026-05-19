Kal ka Panchang 20 May 2026: बुधवार के दिन बन रहे कई शुभ योग, जानिए पूजा-पाठ, राहुकाल और शुभ मुहूर्त का सबसे सटीक समय

Kal Ka Panchang 20 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 20 मई 2026, बुधवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह 06:11 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा दोपहर 02:09 तक शूल योग रहेगा उसके बााद शूल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 20 मई 2026

वार : बुधवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: चतुर्थी (सुबह 11:06 बजे तक) उसके बाद पंचमी तिथि

नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (सुबह 06:11 बजे तक) उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र

योग: शूल योग (दोपहर 02:09 बजे तक) उसके बाद गंड योग

करण: विष्टि भद्र करण (सुबह 11:06 बजे तक) उसके बाद भाव करण

चंद्र राशि: मिथुन (रात 10:38 बजे तक) उसके बाद कर्क

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: दोपहर 12:24 से दोपहर 02:05 बजे तक

सूर्योदय: सुबह 05:38

सूर्यास्त : शाम 07:09

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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