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Aaj ka Panchang 20 July 2026: आज सोमवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 20 July 2026: आज 20 जुलाई 2026,सोमवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की  सप्तमी तिथि है, जो 21 जुलाई सुबह 04:02 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 20 जुलाई  2026,सोमवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 20, 2026 12:41:25 PM IST

आज का पंचांग 20 जुलाई 2026
आज का पंचांग 20 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 20 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 20 जुलाई 2026,सोमवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो 21 जुलाई सुबह 04:02 बजे तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी. साथ ही आज शाम 07:09 बजे तक  हस्त नक्षत्र, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 20 जुलाई शाम 06:36 बजे तक शिव योग रहेगा उसके बााद सिद्ध योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 20 जुलाई 2026
  • वार : सोमवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: सप्तमी तिथि (21 जुलाई सुबह 04:02 बजे तक) उसके बाद अष्टमी तिथि
  • नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (शाम 07:09 बजे तक) उसके बाद चित्रा नक्षत्र
  • योग: शिव योग (शाम 06:36 बजे तक) उसके बाद सिद्ध योग
  • करण: गरज करण (दोपहर 03:40 बजे तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: कन्या
  • सूर्य राशि: कर्क
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 07:28 से सुबह 09:10 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00
  • सूर्योदय: सुबह 05:46
  • सूर्यास्त : शाम 07:20
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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