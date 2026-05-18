Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 19 May 2026: कल तीसरे बड़ा मंगलवार पर बन रहे कई शुभ योग, जानिए पूजा-पाठ, राहुकाल और शुभ मुहूर्त का सबसे सटीक समय

Kal ka Panchang 19 May 2026: कल तीसरे बड़ा मंगलवार पर बन रहे कई शुभ योग, जानिए पूजा-पाठ, राहुकाल और शुभ मुहूर्त का सबसे सटीक समय

Kal ka Panchang 19 May 2026: कल 19 मई 2026, मंगलवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 02:18 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 19  मई  2026, मंगलवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 18, 2026 12:32:52 PM IST

आज का पंचांग 19 मई 2026
आज का पंचांग 19 मई 2026


Kal Ka Panchang 19 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 19 मई 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो दोपहर 02:18 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि हो जाएगी. साथ सुबह 08:41 बजे तक मृगशीर्ष नक्षत्र, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा शाम 05:48 बजे तक धृति योग रहेगा उसके बााद शूल योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 19 मई 2026
  • वार : मंगलवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि: तृतीया (दोपहर 02:18 तक) उसके बाद चतुर्थी तिथि
  • नक्षत्र: मृगशीर्ष नक्षत्र (सुबह 08:41 तक) उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र
  • योग: धृति योग (शाम 05:48 तक) उसके बाद शूल योग
  • करण: गरज करण (दोपहर 02:18 तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: मिथुन
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 03:46 से शाम 05:27 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:56 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:39
  • सूर्यास्त : शाम 07:08
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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