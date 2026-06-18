Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 19 June 2026: कल शुक्रवार का खास दिन,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 19 June 2026: कल शुक्रवार का खास दिन,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 19 June 2026: कल 19 जून 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की  पंचमी तिथि है, जो 19 जून शाम 04:59 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,19 जून 2026,शुक्रवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 18, 2026 3:12:58 PM IST

आज क पंचांग 19 जून 2026
आज क पंचांग 19 जून 2026


Kal Ka Panchang 19 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 19 जून 2026,शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की  पंचमी तिथि है, जो 19 जून शाम 04:59 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी. साथ ही 19 जून सुबह 10:06 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 19 जून दोपहर 02:52 बजे तक हर्षण योग रहेगा उसके बााद वज्र योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 19 जून 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि: पंचमी (शाम 04:59 तक) उसके बाद षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: अश्लेषा नक्षत्र (सुबह 10:06 तक) उसके बाद मघा नक्षत्र
  • योग: हर्षण योग (दोपहर 02:52 तक) उसके बाद वज्र योग
  • करण: बलव करण (शाम 04:59 तक) उसके बाद कौलव करण
  • चंद्र राशि: कर्क राशी (सुबह 10:06 तक) उसके बाद सिंह राशी
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 10:45 से दोपहर 12:28 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:01 से दोपहर 12:56
  • सूर्योदय: सुबह 05:35
  • सूर्यास्त : शाम 07:22
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang in hindihindi panchag
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