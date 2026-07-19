Aaj ka Panchang 19 July 2026: आज रविवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj Ka Panchang 19 July 2026 | Aaj Ka Subh Muhurat: आज 18 जुलाई 2026,रविवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो 20 जुलाई दोपहर 03:29 बजे तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी. साथ ही आज शाम 06:11 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 19 जुलाई शाम 07:22 बजे तक परिघ योग रहेगा उसके बााद शिव योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग

दिनांक : 19 जुलाई 2026

वार : रविवार

माह (अमावस्यांत) : आषाढ

माह (पूर्णिमांत) : आषाढ

ऋतु : वर्षा

आयन : दक्षिणायन

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: षष्ठी तिथि (20 जुलाई दोपहर 03:29 बजे तक) उसके बाद सप्तमी तिथि

नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (शाम 06:11 बजे तक) उसके बाद हस्त नक्षत्र

योग: परिघ योग (शाम 07:22 बजे तक) उसके बाद शिव योग

करण: कौलव करण (दोपहर 03:30 बजे तक) उसके बाद तैतुला करण

चंद्र राशि: कन्या

सूर्य राशि: कर्क

अशुभ समय:

राहु काल: शाम 05:39 से शाम 07:20 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00

सूर्योदय: सुबह 05:46

सूर्यास्त : शाम 07:21

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.