Kal ka Panchang 18 May 2026: सोमवार को इस खास मुहूर्त में करें पूजा, पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal Ka Panchang 18 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 18 मई 2026,सोमवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो शाम 05:53 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि हो जाएगी. साथ ही सुबह 11:31 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा रात 09:47 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा उसके बााद अधृति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 18 मई 2026

वार : सोमवार

माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ

माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : शुक्ल पक्ष

तिथि: द्वितीया (शाम 05:53 बजे तक) उसके बाद तृतीया तिथि

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (सुबह 11:31 बजे तक) उसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र

योग: सुकर्मा योग (रात 09:47 बजे तक) उसके बाद धृति योग

करण: बालव करण (सुबह 07:46 बजे तक) उसके बाद कौलव करण

चंद्र राशि: वृषभ (रात 10:04 बजे तक) उसके बाद मिथुन

सूर्य राशि: वृषभ

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 07:20 से सुबह 09:01 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 11:56 से दोपहर 12:50

सूर्योदय: सुबह 05:39

सूर्यास्त : शाम 07:08

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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