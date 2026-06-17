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Kal ka Panchang 18 June 2026: कल गुरुवार का खास दिन,पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 18 June 2026: कल 18 जून 2026, गुरुवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो 18 जून शाम 06:58 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,18 जून 2026,गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 17, 2026 2:36:04 PM IST

आज का पंचांग 18 जून 2026
आज का पंचांग 18 जून 2026


Kal Ka Panchang 18 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 18 जून 2026, गुरुवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो 18 जून शाम 06:58 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 18 जून सुबह 11:32 बजे तक पुष्य नक्षत्र, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 18 जून शाम 05:34 बजे तक व्याघात योग रहेगा उसके बााद हर्षण योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 18 जून 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष            
  • तिथि: चतुर्थी (शाम 06:58 बजे तक) उसके बाद पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (सुबह 11:32 बजे तक) उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र
  • योग: व्याघात योग (शाम 05:34 बजे तक) उसके बाद हर्षण योग
  • करण: वणिज करण (सुबह 08:13 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: कर्क
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 02:11 से दोपहर 03:55 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:00 से दोपहर 12:56
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:22
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang in hindihindi panchag
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