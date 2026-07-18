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Aaj ka Panchang 18 July 2026: आज शनिवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 18 July 2026: आज 18 जुलाई 2026,शनिवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो 19 जुलाई रात 03:42 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 18 जुलाई  2026, शनिवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 18, 2026 1:16:40 PM IST

आज का पंचांग 18 जुलाई 2026
आज का पंचांग 18 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 18 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 18 जुलाई 2026,शनिवार का दिन है, हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के शुक्ल पक्ष की  पंचमी तिथि है, जो 19 जुलाई रात 03:42 बजे तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि हो जाएगी. साथ ही आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 18 जुलाई रात 08:45 बजे तक वरियान योग रहेगा उसके बााद परिघ योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 18 जुलाई 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : आषाढ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष              
  • तिथि: पंचमी तिथि (19 जुलाई रात 03:42 बजे तक) उसके बाद षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (शाम 06:00 बजे तक) उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
  • योग: वरियान योग (रात 08:45 बजे तक) उसके बाद परिघ योग
  • करण: भाव करण (शाम 04:06 बजे तक) उसके बाद बालव करण
  • चंद्र राशि: सिंह राशी (रात 11:58 बजे तक) उसके बाद कन्या
  • सूर्य राशि: कर्क
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: सुबह 09:09 से सुबह 10:51 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:06 से दोपहर 01:00
  • सूर्योदय: सुबह 05:45
  • सूर्यास्त : शाम 07:21
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.
 

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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