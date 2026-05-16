Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 17 May 2026: रविवार को इस खास मुहूर्त में करें पूजा, पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 17 May 2026: रविवार को इस खास मुहूर्त में करें पूजा, पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 17 May 2026: कल 17 मई 2026, रविवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, जो रात 09:40 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,17 मई  2026, रविवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 16, 2026 2:06:17 PM IST

आज का पंचांग 17 मई 2026
आज का पंचांग 17 मई 2026


Kal Ka Panchang 17 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 17 मई 2026, रविवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है, जो रात 09:40 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि हो जाएगी. साथदोपहर 02:31 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह 06:15 बजे तक शोभन योग रहेगा उसके बााद अतिगंड योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 17 मई 2026
  • वार : रविवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ  
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष           
  • तिथि: प्रथम (रात 09:40 बजे तक) उसके बाद द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: कृत्तिका नक्षत्र (दोपहर 02:31 बजे तक) उसके बाद रोहिणी नक्षत्र
  • योग: शोभन योग (सुबह 06:15 बजे तक) उसके बाद अतिगंड योग
  • करण: किंस्तुघ्न करण (सुबह 11:36 बजे तक) उसके बाद भाव करण
  • चंद्र राशि: वृषभ
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: शाम 05:26 से शाम 07:07 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:56 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:40
  • सूर्यास्त : शाम 07:07
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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